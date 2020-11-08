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В Минске силовики готовятся к новой акции протестующих

12:43, 08.11.2020
В Минске силовики готовятся к новой акции протестующих
Фото: wikimedia.org

В воскресенье белорусские оппозиционеры планируют провести «Марш народовластия». Силовики уже стянули в центр Минска спецтехнику.

Несколько колонн заградительных машин и бронетехники едут в столицу для противостояния протестующим, передает «Интерфакс». Также по центру города рассредоточены автобусы с милицией, автозаки и водометы.

По периметру площади Независимости и Октябрьской площади установлены металлические заграждения. Военные возле них стоят на посту в касках, бронежилетах и с автоматами.

В августе сразу после выборов президента Белоруссии в стране начались протесты из-за очередной победы Александра Лукашенко.

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