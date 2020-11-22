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В России третий день подряд выявляют более 24 тыс. новых случаев коронавируса

10:40, 22.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России третий день подряд выявляют более 24 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 24 581 человека. Таким образом, число заболевших составляеn до 2 089 329, сообщили в оперативном штабе.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 18 008 человек, всего — 595 443 человека. Умер 401 человек, с начала пандемии — 36 179 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Отметим, что количество новых случаев заражения превышает 24 тыс. уже 3 дня подряд.

ОбществоМедицина
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