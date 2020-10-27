В Казани подравшегося с пассажиром водителя автобуса привлекут к ответственности

Казанские перевозчики проводят проверку после появления в Сети видео потасовки пассажира и водителя автобуса. Глава Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков пообещал, что водителя в любом случае ждет дисциплинарное взыскание.

«В любом случае данное поведение недопустимо для сотрудника общественного транспорта. Водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — приводятся слова Темлякова на странице ассоциации в соцсети «ВКонтакте».

Видео драки появилось сегодня. Потасовка произошла на остановке «Улица Латышских Стрелков». Кроме водителя автобуса и пассажира, в ней участвовали кондуктор и стоявшие на остановке люди. Они пытались растащить дерущихся.