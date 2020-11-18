В Татарстане под наблюдением остаются 37 студентов и 81 педагог

За сутки в школы Татарстана из-за симптомов заболевания не допустили 184 ребенка. Всего в республике с нарастанием на утренних фильтрах на занятия не допустили 7 763 школьника. Об этом рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



9 классов находятся на карантине. Четыре класса в Менделеевске, четыре в Казани и один в Нижнекамске. Коронавирус обнаружен у 161 ребенка.

В образовательных учреждениях республики под наблюдением 17 очагов. Всего с начала пандемии в республике обнаружено 158 очагов. Коронавирус обнаружен у 37 студентов и 81 педагога.

Напомним, что, по данным на 9 ноября, с начала учебного года в Татарстане зарегистрировали 34 случая заболевания коронавирусом среди школьников, 31 — среди студентов, 69 — педагогов.

