В Татарстане объявили грант в поддержку учителей, которые преподают на татарском языке

Минобрнауки Татарстана объявило конкурсный отбор на соискание гранта «Поддержка педагогических работников, осуществляющих преподавание на родном татарском языке».

Цели предоставления гранта — стимулирование повышения качества образования на родном татарском языке, распространение инновационных подходов к организации работы со школьниками по обучению на родном татарском языке, выявление и поддержка талантливых учителей образовательных организаций республики.

Фото: realnoevremya.ru

Прием и регистрация заявок ведется до 1 декабря 2020 года, со 2 по 4 декабря заявки будут рассматриваться конкурсной комиссией, с 7 по 9 декабря будет принято решение о предоставлении гранта либо об отказе и утверждено приказом Минобрнауки РТ. С 10 по 11 декабря пройдет прием и рассмотрение апелляций, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

К участию приглашаются учителя первой или высшей квалификационной категории, которые ведут образовательные программы на родном татарском языке по одному из следующих предметов: математика, информатика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, родной татарский язык, физическая культура, музыка, технология, основы безопасности жизнедеятельности. Также в конкурсе могут принять участие учителя начальных классов, которые обучают детей на родном татарском языке.

Вчера в казанском Кремле рассказали, что несколько республиканских министров обучаются на курсах татарского языка.



Татьяна Леухина