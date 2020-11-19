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Несколько министров Татарстана учатся на курсах татарского языка

10:57, 19.11.2020 5
Несколько министров Татарстана учатся на курсах татарского языка
Фото: mon.tatarstan.ru (Ильсур Хадиуллин и Дамир Фаттахов в центре)

Несколько республиканских министров обучаются на курсах татарского языка, рассказала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она пояснила, что руководители ведомств владеют татарским языком, но они посещают районы республики, и чтобы общаться с их жителями, среди которых много татароязычных, знаний бывает недостаточно.

Среди тех, кто проходит дополнительную подготовку, — руководитель агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

Ранее в Татарстане стартовали примечетские курсы татарского языка.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 19 ноя
    Необходимо проводить заседания на татарском языке
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  • Анонимно 19 ноя
    Я тоже хочу на эти курсы!
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    Анонимно 19 ноя
    Вот именно! Написали бы еше- где проводят, срок обучения, возрастные группы - полную информацию!
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  • Анонимно 19 ноя
    Так в министерстве 98% татар. Если им не нужен татарский язык, чего вы хотите от молодежи?
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  • Анонимно 19 ноя
    Я ни чего не имею против татарского языка и татар, но все что против шерсти - плохо приживается, и пустая трата времени.
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