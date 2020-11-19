Несколько министров Татарстана учатся на курсах татарского языка

Фото: mon.tatarstan.ru (Ильсур Хадиуллин и Дамир Фаттахов в центре)

Несколько республиканских министров обучаются на курсах татарского языка, рассказала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она пояснила, что руководители ведомств владеют татарским языком, но они посещают районы республики, и чтобы общаться с их жителями, среди которых много татароязычных, знаний бывает недостаточно.

Среди тех, кто проходит дополнительную подготовку, — руководитель агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

Ранее в Татарстане стартовали примечетские курсы татарского языка.