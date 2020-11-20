В Татарстане по нацпроекту «Экология» восстановили 12,6 тысячи кв. метров загрязненных земель

В селе Шемордан Сабинского района РТ расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. метров загрязненных земель. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Работы по восстановлению земель начались в июне текущего года. На первом этапе произвели выемку и передали на утилизацию отходы битума и загрязненного нефтью грунта.

Затем на поврежденные земли нанесли почвенно-плодородный слой и высадили семена растений.

Фото: eco.tatarstan.ru

Мероприятия по восстановлению земель прошли по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На работы потратили 76,6 млн рублей.

На сегодняшний день в Татарстане по нацпроекту «Экология» проходит рекультивация еще двух свалок.

О том, что в Сабинском районе завершается рекультивация нефтезагрязненных земель в рамках проекта «Чистая страна», стало известно в начале октября.



Татьяна Демина