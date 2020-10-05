В Сабинском районе завершается рекультивация нефтезагрязненных земель
В Сабинском районе Татарстана завершается рекультивация нефтезагрязненных земель в рамках проекта «Чистая страна». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Почва была перекрыта обломками железобетонных конструкций площадью 259 кв. метров. Также там размещали отходы битума объемом 1,6 тыс. кубических метров. Это привело к вырождению почвы площадью 12,6 тыс. кв. метров.
Загрязненный грунт и отходы нефтяного битума вывезли и передали на утилизацию. Также были демонтированы и вывезены железобетонные отходы. На месте продолжаются работы по уплотнению грунта и нанесению плодородного слоя земли. После этого там будут посеяны семена злаковых трав.
Напомним, что Сабинский район спасали от четырех котлованов с битумными отходами.
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