МЧС Татарстана напомнило об испытаниях на Казанском пороховом заводе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МЧС Татарстана напомнило, что Казанский пороховой завод продолжает свою деятельность в штатном режиме.

С 9.00 до 17.00 на предприятии в баллистическом кабинете проводятся испытания изделий — 25 выстрелов.

Фото: wikipedia.org TY-214

С 11.00 на заводе, на специально отведенной открытой площадке, сжигают мусор.

Напомним, что в 2019 году руководство Казанского порохового завода сообщило, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться.



Татьяна Демина