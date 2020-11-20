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МЧС Татарстана напомнило об испытаниях на Казанском пороховом заводе

12:17, 20.11.2020 5
МЧС Татарстана напомнило об испытаниях на Казанском пороховом заводе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МЧС Татарстана напомнило, что Казанский пороховой завод продолжает свою деятельность в штатном режиме.

С 9.00 до 17.00 на предприятии в баллистическом кабинете проводятся испытания изделий — 25 выстрелов.

Фото: wikipedia.org TY-214

С 11.00 на заводе, на специально отведенной открытой площадке, сжигают мусор.

Напомним, что в 2019 году руководство Казанского порохового завода сообщило, что все опасные производства на предприятии будут сворачиваться.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    че то мурашки по коже поползли.
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  • Анонимно 20 ноя
    это не мурашки
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  • Юрий Иванович Смирнов 20 ноя
    грохало в обед
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  • Анонимно 20 ноя
    пока грохочет Россия в безопасности, а как перестанет, можете ползти на кладбище.
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  • Анонимно 20 ноя
    Да не мусор там сжигают ,а брак продукции,порох,на специальной площадке сжигания
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