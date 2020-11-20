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«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в ретро-форме в честь юбилея клуба

10:46, 20.11.2020
«Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в ретро-форме в честь юбилея клуба
Фото: hawk.ru

«Авангард» представил ретро-комплект игровой формы в честь 70-летия омской команды. В ней клуб сыграет с «Ак Барсом» в матче КХЛ.

Презентация формы состоялась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов также сообщил, что клуб запустит специальный сайт, посвященный юбилею команды.

«Юбилейный сезон — отличный повод воссоздать ретро-комплект. Мы обещали нашим болельщикам альтернативную форму и решили, что сделать это именно к юбилейному матчу, вернув крылья на игровые свитеры, будет максимально уместно.

Мы держим обещания и помним о прошлом, о нашей клубной истории. В ближайшее время запустится сайт, посвященный 70-летней истории омского хоккея. А мы сделаем все, чтобы вписать туда новые победные страницы», — отметил Крылов.

Матч между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» состоится 23 ноября в Москве. Встреча была перенесена из Балашихи в столицу из-за ограничений по посещаемости спортивных мероприятий в Подмосковье.

Напомним, накануне «Ак Барс» крупно обыграл нижегородское «Торпедо» (7:5), благодаря хет-трику Виктора Тихонова.

СпортХоккей
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