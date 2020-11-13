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Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» будет приурочен к 70-летию омской команды

15:09, 13.11.2020
Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» будет приурочен к 70-летию омской команды
Фото: ak-bars.ru

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» перенесен из Балашихи в Москву. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Встреча состоится 23 ноября и будет приурочена к 70-летию «Авангарда».

«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведем его в Москве. Будет много активностей, приглашаю всех омичей и наших болельщиков, живущих в столице», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Ак Барс» сына Даниса Зарипова.

СпортХоккей
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