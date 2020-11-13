Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» будет приурочен к 70-летию омской команды

Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» перенесен из Балашихи в Москву. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов».

Встреча состоится 23 ноября и будет приурочена к 70-летию «Авангарда».

«Мы приготовили большой сюрприз для болельщиков: так как мы не можем провести матч со зрителями в Подмосковье, мы проведем его в Москве. Будет много активностей, приглашаю всех омичей и наших болельщиков, живущих в столице», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Матч с «Ак Барсом» проведём в Москве и со зрителями!



Матч состоится на «ВТБ Арене» — ждём на трибунах вас, #ЛучшиеБолельщики. Готовим много сюрпризов: культовые гости, предматчевое шоу — сделаем всё, чтобы битва лидеров Востока стала по-настоящему легендарной. #Авангард70 pic.twitter.com/46FX7MsrpN — ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 13, 2020

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Ак Барс» сына Даниса Зарипова.