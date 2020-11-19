Хет-трик Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть дома «Торпедо» в матче КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости первыми открыли счет в самом начале встречи, на что казанцы ответили двумя голами Виктора Тихонова. Во втором периоде Станислав Галиев и Дмитрий Воронков вновь зажгли красный свет за воротами вратаря «Торпедо».

В заключительной трети игры нижегородцы сравняли счет усилиями Ивана Чеховича, но Дмитрий Юдин и Виктор Тихонов вновь довели преимущество «барсов» до двух шайб. «Торпедо» в конце один гол отыграло, однако перевести игру в овертайм у команды Дэвида Немировски не хватило времени. К тому же Никита Лямкин забросил седьмую шайбу в пустые ворота гостей.

«Ак Барс» — «Торпедо» — 7:5 (2:1, 2:1, 3:3)

Голы:

0:1 — 2:49, Миле (Чехович);

1:1 — 10:00, Тихонов (Лучевников, Доус);

2:1 — 18:36, Тихонов (Да Коста);

3:1 — 28:04, Галиев (Зарипов);

3:2 — 29:32, Шенфельд (Клус, Дер-Аргучинцев);

4:2 — 31:40, Воронков (Зарипов, Бурмистров);

4:3 — 42:34, Шварц;

4:4 — 52:43, Чехович (Аляев);

5:4 — 55:58, Юдин (Глухов, Кормье);

6:4 — 57:56, Тихонов (Да Коста, в пустые ворота);

6:5 — 59:14, Пайгин (Уайдмен);

7:5 — 59:32, Лямкин (В пустые ворота).