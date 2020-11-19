В Госдуме призвали признать провал пенсионной реформы

Экономический блок правительства России должен наконец признать, что пенсионная реформа провалилась. Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов предложил вернуться к выплатам пенсии из бюджета.

По его мнению, возвращение к этой системе снизит риски от неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, что даст пенсионерам гарантии.

Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум. А средний размер накопительной пенсии в 2022 году не превысит 1 300 рублей. Ситуацию не спасло и повышение пенсионного возраста, считает политик.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

«По сути, у нас выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22% доходов (у богатых только 10%, но в РАНХиГС предпочитают лишний раз об этом не напоминать), но все равно не может обеспечить достойных пенсий. Чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают ее только хуже, так как исправлять проблему маленьких пенсий предлагают исключительно за счет самих пенсионеров, нынешних и будущих», — передает его слова пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Миронов призвал вернуться к выплатам пенсий из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.

Ранее в Минтруда России предложили изменить условия для единовременной выплаты пенсий. С такой просьбой ведомство обратилось в Пенсионный фонд России (ПФР).



Татьяна Леухина