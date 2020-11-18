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Экономика

В Минтруда РФ предложили изменить условия выплаты единовременной пенсии

09:20, 18.11.2020
В Минтруда РФ предложили изменить условия выплаты единовременной пенсии
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Минтруд РФ обратился в Пенсионный фонд России (ПФР) с просьбой изменить условия для единовременной выплаты пенсии. Об этом сообщает «Коммерстант» со ссылкой на письмо министерства в ПФР.

Идея ведомства состоит в том, чтобы единовременные выплаты пенсионерам производились при условии, что назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

На сегодняшний день по закону пожизненная накопительная пенсия выдается, если на счете лица находится достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно такие выплаты выплачиваются, если объем накоплений не достиг этого уровня.

Фото: wikimedia.org

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера на 2021 год — он поднимется до 8 423 рублей.

Экономика
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