Лекторий музея изобразительных искусств Татарстана уходит в онлайн

Фото: предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана запускает онлайн-лекторий в своих социальных сетях и на youtube-канале учреждения. Если до пандемии любители встреч со знатоками искусства собирались в Галерее современного искусства, то теперь видеолекции от научных сотрудников музея будут сами приходить в их дом или на мобильное устройство каждый четверг. Любой пользователь виртуально сможет посетить лекцию, находясь за телефоном или компьютером, не выходя из дома.

Темой первой лекции онлайн-лектория будет «Татарское декоративно-прикладное искусство в собрании ГМИИ РТ». Она состоится 3 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ РТ

За ней последуют «Особенности технологии изготовления украшений ранней Волжской Булгарии X—XI вв. и ювелирных украшений казанских татар XIX—XX вв.», «Фотография и музей», «Татарская музыкальная культура 1910—1920-х годов. Первопроходцы», «Фарид Яруллин. Композитор и боец», «Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции 1960—1980-х годов». Проект будет выходить вплоть до февраля 2021 года.

Анна Тарлецкая