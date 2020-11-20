Новости происшествий

07:13 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Потерпевшего по делу экс-начальника ОП «Горки» будут судить в Краснодаре за наркотики

07:13, 20.11.2020 4
Потерпевшего по делу экс-начальника ОП «Горки» будут судить в Краснодаре за наркотики
Фото: «Реальное время» (на снимке — полковник Габбазов)

Полиция Татарстана закрыла дело в отношении пропавшего еще летом потерпевшего по уголовному делу экс-начальника казанского отдела полиции «Горки». Объявленного в розыск 21-летнего Мухаммаджона Каримжанова нашли в Краснодаре, где он ждет суда в качестве обвиняемого. Такая информация сегодня была оглашена на заседании Приволжского райсуда Казани, передает журналист «Реального времени».

Председательствующий по делу судья проинформировал участников процесса, что полиция установила местонахождение Каримжанова-младшего. Он в Краснодаре, где привлекается к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Там в отношении потерпевшего-обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И в начале ноября его уголовное дело поступило для утверждения обвинения в прокуратуру.

На заседании Приволжского райсуда Казани обсудили возможность допроса отсутствующего потерпевшего по видео-конференц-связи и допросили его присутствующего деда — владельца кафе «Восточная кухня» Абдурахманжона Каримжанова. Он в деталях рассказал, как с него вымогали взятку в 1 млн рублей и под каким полицейским прессингом оказалось его заведение в 2017-м году по указанию ныне подсудимого полковника Рафаэля Габбазова.

Подробности допроса — в материале «Реального времени».

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Этот внук (если он вообще внук, родственность до сих пор никем не установлено) "пропал" в конце июля, Каримжанов же об этом заявил только через месяц в Суде. И по настоянию Судьи через 5 дней, т.е. по истечении 35 дней подал зпявление о пропаже так называемого внука - какой "заботливый и любящий" Дедушка оказался этот аферист Каримжанов. И в суде и при подаче заявления этот Каримжанов в причине исчезновения обвинил Габбазова, а в итоге выясняеться, что внучок сам сбежал от Деда - насильника, в г. Краснодар, где еще и промышлял продажей наркотиков за, что и был задержан. При чем этот факт не еденичен от тирана и афериста Каримжанова Абдурахманжона сбегала в свое время и его родная Дочь, которая не выдержав истязаний и насилия сбежала в Курск - есть уголовное дело. Но почему то ну или из за какого то покровителя Каримжанов всегда выходит "сухим из воды". За истязания детей и внука его ждёт небесный Суд !!!
    Ответить
  • Анонимно 20 ноя
    Абдурахманжон самый не порядочный из всех наций Однозначно оболгал Габбасова и зделал так чтоб сняли его с должности чтоб он Каримжанов мог преступленич совершать в своем кафе. Мы все кто знаем Абдурахманжона придем Суд и скажем кто он есть: обманщик, подлый человек, преступник и враг враг .Это кафе давно ломать надо было.
    Ответить
    Анонимно 20 ноя
    где уж оболгал? - водку изъяли - изъяли? омон посылали - посылали? анонимные звонки, о том что предприниматель якобы передвигается на угнанном авто, были - были. Подельник Габбазова сдает его со всеми потрохами, бывшие подчиненные подтверждают, что начальник совсем двинулся на почве одного кафе
    Ответить
  • Анонимно 20 ноя
    А почему не судят и самого Каримжанова Абдурахманжона? Если вскрыть его шкаПчик то много злодеяний повылезает - на 20 - ку хватит, а может и более.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем