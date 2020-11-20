Потерпевшего по делу экс-начальника ОП «Горки» будут судить в Краснодаре за наркотики

Фото: «Реальное время» (на снимке — полковник Габбазов)

Полиция Татарстана закрыла дело в отношении пропавшего еще летом потерпевшего по уголовному делу экс-начальника казанского отдела полиции «Горки». Объявленного в розыск 21-летнего Мухаммаджона Каримжанова нашли в Краснодаре, где он ждет суда в качестве обвиняемого. Такая информация сегодня была оглашена на заседании Приволжского райсуда Казани, передает журналист «Реального времени».



Председательствующий по делу судья проинформировал участников процесса, что полиция установила местонахождение Каримжанова-младшего. Он в Краснодаре, где привлекается к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Там в отношении потерпевшего-обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И в начале ноября его уголовное дело поступило для утверждения обвинения в прокуратуру.

На заседании Приволжского райсуда Казани обсудили возможность допроса отсутствующего потерпевшего по видео-конференц-связи и допросили его присутствующего деда — владельца кафе «Восточная кухня» Абдурахманжона Каримжанова. Он в деталях рассказал, как с него вымогали взятку в 1 млн рублей и под каким полицейским прессингом оказалось его заведение в 2017-м году по указанию ныне подсудимого полковника Рафаэля Габбазова.

Подробности допроса — в материале «Реального времени».