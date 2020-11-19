Исследование: жители Казани хотели бы видеть МРОТ в размере 32 тысяч вместо текущих 12 тысяч

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Жители Казани в опросе заявили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен составлять 32 300 рублей вместо фактических 12 130/14 000 рублей. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.



Самые высокие запросы к МРОТ у жителей Москвы (40 100 рублей в месяц), Хабаровска (37 600), Владивостока (37 400), Красноярска (35 800) и Санкт-Петербурга (35 500), самые низкие — в Оренбурге (28 600), Ульяновске (28 300) и Кирове (27 300).

Опрос проводился 1—13 ноября в 37 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что по новой методике расчета со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти быстрее прожиточного минимума.