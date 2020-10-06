Глава Минтруда заявил о росте МРОТ быстрее прожиточного минимума с 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что по новой методике расчета со следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти быстрее прожиточного минимума, сообщает ТАСС.



realnoevremya.ru / Илья Репин

По его словам, с 2021 года впервые две величины — прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда — будут разорваны: «Минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум. Это, конечно же, один из инструментов борьбы с бедностью».

Напомним, правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) со следующего года.