Китай намерен объединиться с Россией для борьбы с гегемонией Запада

Пекин заинтересован в тесной координации позиций с Россией по важным вопросам, сказал глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Китай готов бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии, которые наносят удар по международным отношениям и международному порядку, — приводит ТАСС слова Ван И. — Мы стремимся совместно с РФ защищать наши обоюдные национальные интересы, справедливость и равноправие во всем мире».

Фото: kremlin.ru

Китай хочет использовать крепкие связи с Россией в том числе для борьбы с пандемией и способствованию укреплению мировой экономики.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что ряду стран запрещают обращаться к России за помощью в борьбе пандемией.