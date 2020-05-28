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Сергей Лавров заявил, что ряду стран запрещают обращаться к России за помощью в борьбе пандемией

08:28, 28.05.2020
Сергей Лавров заявил, что ряду стран запрещают обращаться к России за помощью в борьбе пандемией
Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ряду западных стран запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он рассказал в статье для китайского издания Global Times.

Лавров назвал абсурдными обвинения в использовании гуманитарного и медицинского содействия с целью укрепления геополитического влияния.

«Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан», - цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее итальянская газета La Stampa опубликовала статью Владимира Путина «Пришло время доверять России, общий фронт против террора». Он призывает Запад не бояться Россию и вместе бороться с терроризмом.

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