В Казани все-таки достроят ЖК «Золотая середина»

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина принял решение достроить проблемные дома №3 и №6 в ЖК «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщил федеральный Фонд защиты прав дольщиков.

Достраивать дома будет Фонд Татарстана по защите прав граждан — участников долевого строительства. Завершить строительство планируют в 2021 году сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков.



Фото: realnoevremya.ru

На строительство уйдет 2,3 млрд рублей, в том числе 972,5 млн рублей за счет бюджета Татарстана. Оставят ли в ЖК «лишние» этаже или нет, не сообщается.

Напомним, что в 2015 году стало известно, что ООО «Ростстройинвест», будучи агентом ООО «Фирма «Свей», продало в Казани квартиры в «девятиэтажке» с 10-го по 18-й этажи. При этом разрешение было выдано на строительство только 9-этажного дома. 18-этажный дом не прошел строительную экспертизу. Свайное основание плитного ростверка плитно-свайного фундамента дома не рассчитано на такие нагрузки.

В июне появилась информация, что в Казани начали сносить верхние девять этажей в ЖК «Золотая середина» на Чистопольской, однако Фонд защиты прав дольщиков опроверг информацию: работы велись в доме №3 и это не снос лишних этажей.



