В Казани начали сносить верхние 9 этажей в ЖК «Золотая середина» на Чистопольской

В Казани начали сносить «лишние» 9 этажей (с 10-ого по 18-ый) в жилом комплексе «Золотая середина» на ул. Чистопольской. В группе «Казань Онлайн» очевидец выложил видео с места события. Также планируется демонтаж одного «лишнего» подъезда.

Решение о сносе девяти этажей и одного подъезда в 6-м доме «Золотой середины» было принято в 11-м Арбитражном апелляционном суде в Самаре еще в январе. Застройщик и дольщики планировали оспорить его в Поволжском арбитраже.

Напомним, дом строил разорившийся «Свей». Бывший глава «Свея» Рашид Аитов сейчас работает библиотекарем в колонии под Казанью.



В 2015 году стало известно, что ООО «Ростстройинвест», будучи агентом ООО «Фирма «Свей», продала в Казани квартиры на 10 — 18 этажах в «девятиэтажке». Разрешение было выдано на строительство 9-этажного дома.



18-этажный дом не прошел строительную экспертизу. Свайное основание плитного ростверка плитно-свайного фундамента дома не рассчитано на такие нагрузки.

