Алекно: «Контракт со сборной Ирана еще не подписан, но все обговорено»

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно подтвердил информацию о своей возможной работе со сборной Ирана. По его словам, контракт еще не подписан, но основные вопросы сотрудничества уже обговорены.

«С руководством сборной Ирана обсуждены все детали и нюансы. Контракт еще не подписан, но практически все обговорено, остались некоторые детали, и я приму окончательное решение», — сказал Алекно в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Алекно в текущем сезоне вернулся на пост главного тренера казанского «Зенита» после годичного перерыва. Вместе с ним команда вновь оказалась в лидерах российской Суперлиги, единолично возглавляя турнирную таблицу, и вышла в «Финал четырех» Кубка России, где сыграет с питерским «Зенитом».