Владимир Алекно в ближайшие дни может возглавить сборную Ирана

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно в ближайшие дни возглавит пост рулевого мужской сборной Ирана по волейболу. Об этом сообщил директор иранской волейбольной федерации Милад Тагави.

«Федерация достигла первоначального соглашения с российским тренером, и он будет назначен тренером Ирана в течение ближайших нескольких дней”, — сказал Тагави.

Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Владимир Алекно. Фото: vk.com/volleyzenit

На этом посту Алекно заменит Игора Колаковича, который покинул должность в марте нынешнего года. Под его руководством сборная Ирана вышла в финальную часть предстоящего Олимпийского турнира.

Напомним, Алекно в текущем сезоне вернулся на пост главного тренера казанского «Зенита» после годичного перерыва. Вместе с ним команда вновь оказалась в лидерах российской Суперлиги, единолично возглавляя турнирную таблицу и вышел в «Финал четырех» Кубка России, где сыграет с питерским «Зенитом».