«Зенит-Казань» узнал соперника в полуфинале «Финала четырех» Кубка России

В понедельник прошла жеребьевка «Финала четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Соперником «Зенита-Казани» в полуфинале турнира станет питерский «Зенит». В другой паре встретятся «Локомотив» из Новосибирска и победитель полуфинального этапа в Москве (лучший из следующих команд — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.), «Кузбасс» (Кемерово), «Динамо» (Москва) и АСК (Нижний Новгород)).

Фото: vk.com/volleyzenit

Матчи полуфинала пройдут 25 декабря. Победитель Кубка России определится в финальной игре, которая состоится 26 декабря. «Финал четырех» пройдет в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее стало известно о переносе матчей казанского «Зенита» с московским «Динамо».