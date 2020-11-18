СМИ: бывший министр экономики Татарстана может стать главой Мордовии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов может возглавить Мордовию. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на источник. Об этом же передает РБК.

Сегодня глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Свое решение об уходе он объяснил тем, что «нужно давать дорогу молодым».

Напомним, недавно Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Исполнять обязанности руководителя региона временно назначен Сергей Меликов.

В сентябре 2018 года Здунов перешел в правительство Дагестана из Минэкономики Татарстана, которым руководил.