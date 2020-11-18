Глава Мордовии попросил об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Его обращение опубликовано на официальном сайте органов государственной власти республики.

Свое решение об уходе он объяснил тем, что «нужно давать дорогу молодым». Волков отметил, что за прошедшие годы многое было сделано для развития Мордовии: в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере.

«Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами», — говорится в сообщении.

Фото: e-mordovia.ru

Владимир Волков родился 7 сентября 1954 года в деревне Красная Подгора Мордовской АССР. С 1995 по 2012 год работал председателем правительства Мордовии, а после этого возглавил республику.