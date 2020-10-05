Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку

Глава Дагестана Владимир Васильев официально покинул пост. Временно исполнять обязанности руководителя республики будет Сергей Меликов.

Отставку Васильева уже принял президент Владимир Путин.

Сам Васильев теперь занял пост советника президента РФ, говорится в указе, подписанным сегодня Владимиром Путиным.

Фото: rosgvard.ru

Ранее уже сообщалось, что Меликов может сменить Васильева. 55-летний сенатор от Ставропольского края ранее служил во внутренних войсках и Росгвардии.



Напомним, в октябре 2017 года Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. На его место впервые был назначен не местный чиновник. Владимир Васильев взял премьер-министром Артема Здунова из Минэкономики РТ.