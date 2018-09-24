Васильев внес кандидатуру Здунова на пост премьера Дагестана на рассмотрение парламента
Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру председателя правительства региона Артема Здунова на пост главы правительства.
«Президиум Народного собрания Дагестана утвердил главным вопросом завтрашней сессии парламента республики дачу согласия для назначения на должность председателя правительства Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича, кандидатуру которого внес на рассмотрение депутатов глава Республики Дагестан Владимир Васильев», — цитирует ТАСС представителя управления.
Ранее «Реальное время» анализировало доходы ключевых фигур в правительстве Дагестана. Недавно перешедший в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, оказался самым богатым чиновником в правительстве республики.
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