Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Васильев внес кандидатуру Здунова на пост премьера Дагестана на рассмотрение парламента

16:31, 24.09.2018
Васильев внес кандидатуру Здунова на пост премьера Дагестана на рассмотрение парламента
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру председателя правительства региона Артема Здунова на пост главы правительства.

«Президиум Народного собрания Дагестана утвердил главным вопросом завтрашней сессии парламента республики дачу согласия для назначения на должность председателя правительства Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича, кандидатуру которого внес на рассмотрение депутатов глава Республики Дагестан Владимир Васильев», — цитирует ТАСС представителя управления.

Ранее «Реальное время» анализировало доходы ключевых фигур в правительстве Дагестана. Недавно перешедший в этот регион Артем Здунов, бывший министр из Татарстана, оказался самым богатым чиновником в правительстве республики.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты