Поставщик КАМАЗа и подготовка к водному поло: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 17 ноября

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов показал работу одного из предприятий группы «Ростар». В районе работает производство, выпускающее около 20 различных деталей для КАМАЗа.

В Базарных Матаках делегация от муниципалитета проверила бассейн «Ляйсан» перед началом российских соревнований по водному поло. Глава Алькеевского района Александр Никошин показал подписчикам, что спортивный объект готов принять пловцов.

Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин накануне посетил провизорный госпиталь. В связи с пандемией коронавируса, вся делегация в защитных костюмах, масках и специальных очках. Глава района провел с врачами круглый стол и поблагодарил их за работу.

Ситуация с коронавирусом обсуждалась и на деловом понедельнике в Бугульме. Мэр города Линар Закиров заявил, что ситуация в России и Татарстане крайне нестабильная.

Власти Высокогорского района также озабочены ситуацией с COVID-19. Там провели совещание штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, пишет глава района Рустам Калимуллин.