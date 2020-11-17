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«Синтез» узнал своих соперников по группе Кубка Европы по водному поло

16:20, 17.11.2020
«Синтез» узнал своих соперников по группе Кубка Европы по водному поло
Фото: realnoevremya.ru

Стали известны соперники казанского «Синтеза» по квалификационному раунду Кубка Европы по водному поло.

Как сообщается на сайте Европейской лиги плавания, команде Марата Закирова предстоит сыграть в группе Н. Соперниками казанцев станут румынская «Орадея» и сербский «Партизан».

Также в квалификации турнира выступит московское «Динамо», которое попало в группу с хорватским «Ядраном Сплитом», румынским «Стяуа» и испанской «Сабаделью».

Игры группы «Синтеза» пройдут в Белграде, а «бело-голубые» сыграют в Испании с 4 по 6 декабря. Два лучших клуба каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее «Синтез» вылетел из квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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