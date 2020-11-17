«Синтез» узнал своих соперников по группе Кубка Европы по водному поло

Стали известны соперники казанского «Синтеза» по квалификационному раунду Кубка Европы по водному поло.

Как сообщается на сайте Европейской лиги плавания, команде Марата Закирова предстоит сыграть в группе Н. Соперниками казанцев станут румынская «Орадея» и сербский «Партизан».

Также в квалификации турнира выступит московское «Динамо», которое попало в группу с хорватским «Ядраном Сплитом», румынским «Стяуа» и испанской «Сабаделью».

Игры группы «Синтеза» пройдут в Белграде, а «бело-голубые» сыграют в Испании с 4 по 6 декабря. Два лучших клуба каждой группы выйдут в 1/8 финала турнира.

Напомним, ранее «Синтез» вылетел из квалификационного раунда Лиги чемпионов.