19 волейболисток «Уралочки» сдали положительные тесты на коронавирус

Сразу 19 волейболисток «Уралочки-НТМК» из Екатеринбурга получили положительные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщает издание «Е1».

По информации пресс-службы уральского клуба, команда в полном составе отправилась на карантин. Ближайшие игры «Уралочки-НТМК» в чемпионате России по волейболу перенесены на неопределенный срок.

«Состав команды «Уралочка-НТМК» уходит на 14-дневный карантин в связи с положительными анализами игроков. Предстоящие матчи Суперлиги Париматч с командами «Динамо-Метар» и «Енисеем» будут перенесены. Берегите себя», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Татарстане спортивным клубам рекомендовали снизить число зрителей на матчах из-за роста случаев заражения коронавирусом в республике.