В Татарстане рекомендовали снизить число зрителей на спортивных соревнованиях
Министерство спорта РТ рекомендовало местным спортивным клубам снизить заполняемость трибун во время проведения матчей и соревнований до 50% от вместимости арены.
«Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», — сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.
Такое решение было принято санитарно-противоэпидемической комиссией кабмина РТ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.
Напомним, в Татарстане ранее действовало разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости спортивной арены.
Подробнее о ближайшем будущем спортивных соревнований на территории республики на период второй волны пандемии можно почитать в материале «Реального времени».СпортОбщество
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