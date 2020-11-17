В Татарстане рекомендовали снизить число зрителей на спортивных соревнованиях

Министерство спорта РТ рекомендовало местным спортивным клубам снизить заполняемость трибун во время проведения матчей и соревнований до 50% от вместимости арены.

«Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», — сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

Такое решение было принято санитарно-противоэпидемической комиссией кабмина РТ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, в Татарстане ранее действовало разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости спортивной арены.

Подробнее о ближайшем будущем спортивных соревнований на территории республики на период второй волны пандемии можно почитать в материале «Реального времени».