Эксперт: рынок онлайн-торговли в Татарстане и Казани помогает спрогнозировать ситуацию на национальном уровне

Казанский рынок онлайн-торговли помогает спрогнозировать ситуацию в этой сфере на федеральном уровне через несколько лет. Об этом сегодня на пресс-конференции «Яндекс.Маркета» об онлайн-покупателях Казани заявил руководитель отдела маркетинговых исследований сервиса Кирилл Шпара.

«Меня поражало несколько черт казанского рынка и РТ. Это продвинутость: если хочешь посмотреть, где будет национальный рынок страны через сколько-то лет, надо посмотреть, что сейчас происходит на рынке в Казани», — рассказал Шпара.

Обратил внимание эксперт и на внимательность и скрупулезность казанцев при онлайн-выборе товаров и услуг. По его словам, это «челлендж для ретейлеров».

Фото: pixabay.com

Напомним, что, по данным исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров Rate&Goods, 76% россиян предпочитают приобретать в онлайн-магазинах одежду, книги, косметику и другие товары.

