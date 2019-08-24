Исследование показало, сколько россиян совершают покупки в интернете

Подавляющее большинство россиян использует интернет-магазины для покупки только непродовольственных товаров, однако пятая часть соотечественников предпочитает не совершать покупки в сети.

Результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров Rate&Goods показали, что 21% опрошенных не покупают ничего в интернете, 76% россиян предпочитают приобретать в онлайн-магазинах одежду,книги, косметику и так далее. До сих пор покупка продуктов на таких площадках остается непопулярной, такой услугой пользуются лишь 4% опрашиваемых.

17,3% соотечественников считают онлайн-покупки более выгодными. Более 46% участников исследования считают более экономным вариантом покупки в гипермаркетах. Супермаркеты рядом с домом привлекают 36,5% опрошенных, передают РИА Новости.

Напомним, cреднемесячные доходы в январе — июне в Татарстане составили 32,6 тысячи рублей. По сравнению с первой половиной 2018-го доходы жителей республики выросли на 3,9%.

