В Татарстане субсидируют затраты по оплате услуг сервисов доставки продуктов питания и еды

Минэкономики РТ объявило о старте приема заявок по программе субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

Субсидирование входит в пакет мер поддержки для субъектов МСП. В первую очередь поддержка будет оказываться предпринимателям, занятым в реальном секторе экономики.

Подведомственный Минэкономики Татарстана «Центр реализации программ поддержки и развития МСП» субсидирует комиссии сервисов по доставке продуктов питания и еды. Субсидия будет предоставляться в течение 2-х месяцев, за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, и в случае продления самоизоляции будет продолжена.

Прием заявок начнется с 30 апреля 2020 года, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55.

