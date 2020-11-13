Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России в Турции

Футболисты сборной России по футболу Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой вновь сдали тесты на коронавирус. На этот раз игроки получили отрицательные результаты, сообщает пресс-служба российской команды.

«Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов», — говорится в сообщении.

Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов. — Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2020

Сегодня вечером все три футболисты вылетят в Стамбул, где сборной России предстоит сыграть с Турцией в рамках Лиги наций.

Напомним, ранее Заболотный, Ерохин и Лесовой были изолированы от команды после получения положительных результатов на коронавирус. Без них сборная России сыграла вничью в контрольном матче с Молдавией (0:0).