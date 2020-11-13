В России произведут значительно больше колбасы чем год назад

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российские мясокомбинаты ожидают, что за 2020 год объемы выпущенной колбасы составят 2,34 млн тонн. Это на 2,9% больше чем годом ранее.

Согласно отчету Национального союза мясопереработчиков в прошлом году объем произведенной колбасы вырос всего на 0,1%. Отсюда следует, что темпы роста значительно увеличились, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При этом спрос на полуфабрикаты и колбасы снизился из-за коронавируса, рассказала на Мясном конгрессе исполнительный директор союза Екатерина Лучкина.

«Но с возвращением к рабочему формату офлайн, с возвратом людей в офисы рынок отыграет свое, колбаса является очень удобным продуктом питания», — передает ее слова агентство.