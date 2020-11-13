«Ведомости» назвали дату большой пресс-конференции Владимира Путина

Большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина, вероятно, пройдет 17 декабря. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на федеральном телевидении и администрации президента.

По словам человека, который участвовал в организации больших пресс-конференций Путина, точное время, место и формат назовут телеканалам за неделю-полторы, ориентируясь на график президента.

Что касается формата, то пресс-конференцию частично переведут «в режим удаленки». Другой собеседник говорит, что мероприятие по формату будет похоже на Валдайский форум, который прошел в октябре. Тогда Путин принимал участие в режиме видеоконференции, встречу вел присутствовавший в зале с участниками главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что большая пресс-конференция главы государства состоится, но из-за коронавируса она пройдет в необычном формате — в нее включат элементы прямой линии.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Владимира Путина прошла 19 декабря.

