Минниханов на похоронах Героя Советского Союза Кузнецова: «Была мечта, чтобы он отметил столетие»

Фото: Екатерина Аблаева

Панихида по ушедшему из жизни Герою Советского Союза Борису Кузнецову транслируется в прямом эфире телеканалов. В адрес родных поступила телеграмма со словами соболезнования от президента РФ, а также от Минобороны РФ.

Проститься с Борисом Кузнецовым пришел президент Татарстана Рустам Минниханов. Он обратился к родным, близким и всем присутствующим:

Фото: Екатерина Аблаева

«Провожаем в последний путь легенду, человека который был не просто гордостью, вместе с нами принимал участие в мероприятиях, которые мы проводили. Была такая мечта, чтобы Борис Кузнецов отметил столетие. Совсем недавно мы с ним встречались... Но сегодня провожаем этого великого человека. Его любили и взрослые, и дети, он был уникальным человеком. Пусть этот добрый и хороший человек останется в нашей памяти навечно», — сказал Минниханов.



На похоронах присутствуют первые лица города и республики: мэр Казани Ильсур Метшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие.



Гражданская панихида по Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову проходит в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля.