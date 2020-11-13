Путин выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: СУ СК РФ по РТ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Телеграмма с соболезнованиями поступила в аппарат президента Татарстана.

«В этот скорбный час примите мои соболезнования, слова участия и поддержки. Скончался Борис Кириллович Кузнецов, человек большого личного мужества, настоящий патриот и труженик, ставший в 19 лет Героем Советского союза», — говорится в телеграмме.

Фото: Олег Тихонов

Путин отметил, что Борис Кириллович был ярким представителем легендарного поколения фронтовиков, которые отстояли свободу и независимость Родины. После войны они восстанавливали разрушенные войной города и отдавали силы на укрепление страны.

«Жизненный путь Бориса Кирилловича Кузнецова, его смелость, неравнодушие, стремление служить людям достойны искренней благодарности потомков и самого глубокого уважения», — заключил глава государства.



Напомним, 11 ноября, в Татарстане умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов, заслуживший свое звание на Великой Отечественной войне. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге.

