В Казани проходит церемония прощания с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым

Фото: Екатерина Аблаева

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля началась гражданская панихида по Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову.

В зале находятся родственники Кузнецова. Проститься с последним Героем Советского союза в Татарстане приехало полсотни жителей Лаишевского района РТ.

Фото: Екатерина Аблаева

В зал театра потоком идут люди разного возраста: школьники, ветераны войны, военные и все, те, кто решил отдать дань памяти Борису Кузнецову.

Напомним, что Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер в Татарстане 11 ноября. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге.

