Определились все участники чемпионата Европы по футболу

В четверг, 12 ноября, определился окончательный список сборных, которые будут участвовать в 2021 году в чемпионате Европы по футболу.

Последними финалистами стали команды Северной Македонии, Шотландии, Словакии и Венгрии. Они обыграли соответственно сборные Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии, которые лишились всех шансов для участия в турнире.

We really hope that wherever you were watching from tonight, we’ve helped to put a smile on your face in an otherwise difficult year.



We wish you could be here, partying long into the night in Belgrade — or having a few with your pals back home.



Let's make 2021 a special year. pic.twitter.com/LbXqQHayCc — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 12, 2020

Таким образом, теперь сформированы все группы Евро-2020. Они выглядят следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.



Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.



Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.



Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.



Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.



Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на следующее лето из-за коронавируса.