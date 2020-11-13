Определились все участники чемпионата Европы по футболу
В четверг, 12 ноября, определился окончательный список сборных, которые будут участвовать в 2021 году в чемпионате Европы по футболу.
Последними финалистами стали команды Северной Македонии, Шотландии, Словакии и Венгрии. Они обыграли соответственно сборные Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии, которые лишились всех шансов для участия в турнире.
We really hope that wherever you were watching from tonight, we’ve helped to put a smile on your face in an otherwise difficult year.— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 12, 2020
We wish you could be here, partying long into the night in Belgrade — or having a few with your pals back home.
Let's make 2021 a special year. pic.twitter.com/LbXqQHayCc
Таким образом, теперь сформированы все группы Евро-2020. Они выглядят следующим образом:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на следующее лето из-за коронавируса.СпортФутбол
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