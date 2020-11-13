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Определились все участники чемпионата Европы по футболу

10:11, 13.11.2020
Определились все участники чемпионата Европы по футболу
Фото: twitter.com/macedonianfooty

В четверг, 12 ноября, определился окончательный список сборных, которые будут участвовать в 2021 году в чемпионате Европы по футболу.

Последними финалистами стали команды Северной Македонии, Шотландии, Словакии и Венгрии. Они обыграли соответственно сборные Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии, которые лишились всех шансов для участия в турнире.

Таким образом, теперь сформированы все группы Евро-2020. Они выглядят следующим образом:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на следующее лето из-за коронавируса.

СпортФутбол
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