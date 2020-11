Определились все участники чемпионата Европы по футболу

В четверг, 12 ноября, определился окончательный список сборных, которые будут участвовать в 2021 году в чемпионате Европы по футболу.

Последними финалистами стали команды Северной Македонии, Шотландии, Словакии и Венгрии. Они обыграли соответственно сборные Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии, которые лишились всех шансов для участия в турнире.

