Минобрнауки РФ переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку до февраля
Минобрнауки России переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства.
Студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года.
Вузам других регионов рекомендуется организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, а также предусмотреть меры социальной поддержки студентов.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели — до 22 ноября.ОбществоОбразование
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