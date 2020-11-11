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Минобрнауки РФ переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку до февраля

21:55, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минобрнауки РФ переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку до февраля
Фото: pixabay.com

Минобрнауки России переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства.

Студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Вузам других регионов рекомендуется организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, а также предусмотреть меры социальной поддержки студентов.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели — до 22 ноября.

ОбществоОбразование
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