Минобрнауки РФ переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку до февраля

Минобрнауки России переводит подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение. Соответствующий приказ опубликован в Telegram-канале министерства.

Студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

Вузам других регионов рекомендуется организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, а также предусмотреть меры социальной поддержки студентов.



На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов еще на две недели — до 22 ноября.