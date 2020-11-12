В Челнах пока не планируют массовых гуляний на новогодние праздники

Глава челнинского отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев ответил на вопрос о проведении массовых мероприятий на Новый год. Он считает, что еще рано говорить с уверенностью, но крупным городам рекомендуют избегать масштабных гуляний.

«Однозначно праздник будет — хотя бы в душе каждого из нас, так как праздник семейный», — передает его слова chelny-biz.ru.

Фото: nabchelny.ru

Главный санитарный врач Челнов рассказал, что власти города определятся в начале декабря.

Напомним, мэр Казани посоветовал Дирекции парков и скверов продумать культурную программу с учетом большого количества людей и не допустить их скопления. Он также упомянул, что казанцы могут лишиться возможности выехать на курорты в Новый год.