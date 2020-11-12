Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Он умер 11 ноября на 95-м году жизни.

«В судьбе Бориса Кирилловича отразилась жизнь всей страны, ее героического поколения победителей. Его жизнь была воплощением преданности и любви к Отечеству, стойкости и готовности к самопожертвованию, беспримерной отваги и мужества», — говорится в сообщении.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года в Казани Татарской АССР в семье ремесленника. Он рано остался без родителей, жил и воспитывался у бабушки. Окончил 6 классов и Казанское ремесленное училище. С ноября 1942 года служил в Красной Армии, окончил месячные курсы сержантов.

Фото: realnoevremya.ru Арсений Фавстрицкий

С мая 1943 года Кузнецов сражался на Волховском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Участвовал в боях под Ленинградом, в Курской битве, в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии, в боях на территории Германии, в штурме Берлина. Он был трижды ранен и контужен, но снова возвращался на фронт.

2 октября 1943 года Кузнецов вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей.

22 февраля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557).



Борис Кириллович — участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

С 1946 по 1953 год он жил в городе Запорожье (Украина), работал над восстановлением разрушенного врагом города и его промышленности.

Некролог подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров и другие.

Прощание с Борисом Кузнецовым состоится завтра в 10 часов в здании Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. Похоронят его на Арском кладбище в Казани.

