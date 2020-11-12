В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов
В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. Свои соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Казанец Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года. В 1943 году он ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. 22 февраля 1944 года ему был присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557).
Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.
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