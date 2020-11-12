Новости общества

09:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

08:55, 12.11.2020
В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов

В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов. Свои соболезнования выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: Олег Тихонов

Казанец Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года. В 1943 году он ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. 22 февраля 1944 года ему был присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557).

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также