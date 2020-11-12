В Татарстане запустили образовательную программу для желающих стать самозанятыми

В Татарстане для желающих стать самозанятыми граждан запустили бесплатную образовательную программу «Старт самозанятых». Пяти лучшим участникам программы обещают стипендию в размере 50 тыс. рублей на открытие своего дела, все участники получат сертификат о прохождении программы, сообщает Минэкономики республики.

Программа будет проходить с 27 октября по 30 ноября. Участвовать в ней могут граждане от 18 до 65 лет, зарегистрировавшие деятельность в статусе самозанятых не ранее августа этого года или же планирующие приобрести этот статус. Проект будут вести ведущие предприниматели Татарстана. Участники пройдут шесть занятий и получат консультации по вопросам самозанятости.

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Программа проводится по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в РТ.

Ранее сообщалось, что государство поможет самозанятым в продвижении на электронных площадках.