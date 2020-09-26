Государство поможет самозанятым в продвижении на электронных площадках

Государство поможет самозанятым в продаже продукции на таких электронных площадках, как Avito, Wildberries, Ozon и другие, сообщают «Известия».



Для самозанятых станут доступными бесплатные услуги по сертификации продукции, помощь в оформлении товарных знаков, льготная регистрация на маркетплейсах и фотосъемка продукции. Еще они смогут рассчитывать на PR в социальных сетях и контекстную рекламу за счет государства. Эксперты считают, что эти меры помогут самозанятым масштабировать бизнес.

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Напомним, налоговый режим для самозанятых в порядке эксперимента запустили в прошлом году в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят приравнять работающих на себя к предпринимателям.