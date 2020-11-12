Главой «Татлизинга» назначен Ильнар Хафизов

Сегодня министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя. Гендиректором назначен бывший глава исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.

Соответствующее постановление глава Минстроя РТ подписал накануне, сообщает пресс-служба министерства.

Ильнар Хафизов родился в 1984 году. Он окончил КГУ по специальности «филолог» в 2006 году. С 2008 по 2011 год он руководил отделом культуры исполкома Мамадышского района. В 2011 году он возглавил райисполком и оставался на этой должности до 2015 года. В этот период он занял пост главы исполкома уже в Заинском районе.

Напомним, что предыдущий гендиректор «Татлизинга» Нияз Ситдиков через четыре года работы перешел на пост директора Главинвестстроя РТ.