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Главой «Татлизинга» назначен Ильнар Хафизов

14:59, 12.11.2020
Главой «Татлизинга» назначен Ильнар Хафизов
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Сегодня министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя. Гендиректором назначен бывший глава исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.

Соответствующее постановление глава Минстроя РТ подписал накануне, сообщает пресс-служба министерства.

Ильнар Хафизов родился в 1984 году. Он окончил КГУ по специальности «филолог» в 2006 году. С 2008 по 2011 год он руководил отделом культуры исполкома Мамадышского района. В 2011 году он возглавил райисполком и оставался на этой должности до 2015 года. В этот период он занял пост главы исполкома уже в Заинском районе.

Напомним, что предыдущий гендиректор «Татлизинга» Нияз Ситдиков через четыре года работы перешел на пост директора Главинвестстроя РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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